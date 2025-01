AKTIE IM FOKUS 2: Nach Rekordhoch von SAP nehmen Anleger Kursgewinne mit

(komplett neu gefasst.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach zehn Kursrekorden der SAP-Aktien (SAP SE) allein im neuen Börsenjahr - inklusive einem an diesem Dienstag - haben Investoren "Kasse" gemacht. Mit dem Start des Xetra-Handels stiegen die Papiere des DAX-Schwergewichts zunächst auf die neue Bestmarke von fast 270 Euro. Anschließend gaben sie die Gewinne wieder ab und traten zuletzt mit knapp 262 Euro auf der Stelle.

In diesem Jahr will der Software-Hersteller den operativen Gewinn vor Sonderposten um währungsbereinigt bis zu 30 Prozent steigern. Analysten werteten das als starke Prognose, die dem Aktienkurs im frühen Handel denn auch eine weitere Höchstmarke bescherte. Dann aber dürfte er dem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt haben: Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs in etwa verdoppelt und in den vergangenen zwei Jahren sogar verdreifacht.

"Auch bei SAP wachsen die Bäume beziehungsweise Aktienkurse scheinbar nicht in den Himmel", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Gewinnmitnahmen setzen jetzt ein, was aber nach der Rally der Aktie in den vergangenen zwei Jahren mit einer Verdreifachung des Kurses kein Grund zur Sorge darstellt".

Rund 330 Milliarden Euro war der Software-Konzern auf dem Rekordhoch mittlerweile wert, in etwa doppelt so viel wie Siemens als Nummer zwei im Dax. SAP-Aktien seien mittlerweile mit fast dem 35-Fachen seiner Gewinnschätzung für 2025 bewertet, schrieb Analyst Chandramouli Sriraman vom Broker Stifel. Das sei mehr als die durchschnittliche Bewertung europäischer Technologie-Aktien und auch mehr als im Schnitt die weltweite Branche der Cloud-Anbieter für Unternehmen.

Große Investmentbanken wie JPMorgan, Goldman Sachs und UBS bestätigten am Dienstag ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Folgen dürften in den kommenden Tagen neue, aller Voraussicht nach höhere Kursziele. Denn selbst bei den optimistischsten Experten am Markt wie Johannes Schaller von der Deutschen Bank und Balajee Tirupati von der Citigroup haben die Aktien deren Kursziele von 300 Euro beinahe eingeholt./bek/ag/men