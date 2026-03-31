AKTIE IM FOKUS 2: Netflix brechen ein - Gewinnprognose enttäuscht

(Kurse aktualisiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Gewinnprognose hat die Aktien von Netflix am Freitag stark unter Druck gesetzt. Im frühen US-Handel sackten sie zuletzt um fast 10 Prozent auf etwas mehr als 97 Dollar ab. Damit findet die jüngste Erholung der Papiere des Streamingkonzerns vorerst ein Ende.

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Seit Ende Februar waren Netflix bis zum Handelsschluss am Donnerstag um mehr als 40 Prozent gestiegen. Der Jahresgewinn schmolz durch die aktuellen Verluste auf etwas weniger als 4 Prozent zusammen. Zudem rutschten die Titel unter die 200-Tage-Chartlinie, einem viel beachteten Indikator für den langfristigen Trend. Vom Rekordhoch Ende Juni vergangenen Jahres bei 134,12 US-Dollar sind die Netflix-Aktien ein gutes Stück entfernt.

Netflix stellte für das laufende Quartal lediglich einen operativen Gewinn von 79 US-Cent je Aktie in Aussicht, während Analysten im Schnitt mit einer Prognose von 84 Cent gerechnet hatten. Nachdem sich Netflix aus dem Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers (Warner Bros Discovery) zurückgezogen hatte, hätten einige Investoren auf größere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, schrieb Citigroup-Analyst Jason Bazinet. Stattdessen habe Netflix die Jahresprognose beibehalten, keine Änderung an der Strategie zur Nutzung der Finanzmittel signalisiert und obendrein mit dem Ausblick aufs laufende Quartal enttäuscht.

Aus Sicht von Markus Leistner von der DZ Bank wiegt außerdem der Abschied des Mitgründers und Verwaltungsratsvorsitzenden Reed Hastings schwer. Der 65-Jährige will sich nach Ablauf seines Mandats im Juni nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Damit werde das Ende einer 29-jährigen Ära eingeläutet, kommentierte Leistner. Er lobte allerdings die Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Netflix habe mit einem hohen Gewinn überzeugt, auch die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelzufluss sei positiv. Ein deutlicher Kursrückgang sei daher eine Einstiegschance.

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JPMorgan-Experte Doug Anmuth sprach ebenfalls von einer Kaufgelegenheit angesichts der Kursschwäche. Sein positiver Blick auf Netflix habe sich nicht geändert. Zwar könne er die Enttäuschung wegen der unveränderten Prognose für 2026 verstehen, allerdings sei der Jahresauftakt stark gewesen. Auch bei James Heaney vom Analysehaus Jefferies schrillen in der Folge nicht die Alarmglocken. Nach dem zuletzt guten Lauf der Netflix-Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen. Fundamental habe sich die Situation für den Streaming-Riesen nicht verschlechtert.

Barclays-Analyst Kannan Venkateshwar warnte jedoch, dass das Risiko zu hoher Erwartungen an Netflix mehr als nur ein kurzfristiges Problem sein könnte. Seit sich das Unternehmen nur noch gelegentlich zu konkreten Abonnentenzahlen äußere, sei die Beurteilung ohnehin schwieriger geworden. Venkateshwar zeigte sich zudem von der Umsatzprognose fürs laufende Quartal irritiert. Ein etwas langsameres Wachstum sei mit Blick auf die jüngsten Preiserhöhungen etwas überraschend - zumal Netflix im Auftaktquartal im asiatisch-pazifischen Markt stark zugelegt habe./niw/tih/stk/ajx/he