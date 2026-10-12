AKTIE IM FOKUS 2: Nordex vom Februar-Tief weiter erholt nach Auftragseingang

12.10.26 11:31 Uhr

(Neu: mehr Details und Analystenstimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Nordex haben sich am Montag nach überraschend guten Auftragseingängen des Windturbinenherstellers von ihrem in der Vorwoche erreichten Tiefstand seit Ende Februar weiter erholt. Sie gewannen im kaum veränderten Index der mittelgroßen Werte, dem MDAX, zuletzt 3,1 Prozent auf 36,50 Euro, nachdem sie bereits am Freitag um 3 Prozent höher aus dem Handel gegangen waren. Nordex hatte am Montagmorgen für das dritte Quartal deutlich mehr Bestellungen gemeldet als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch zurück.

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Der Weg in Richtung 39 Euro hinaus dürfte aber zunehmend steiniger werden. Denn dort verläuft nicht nur die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern auch die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Knapp über 40 Euro bremsen zudem die 90-Tage-Mittelfristlinie und auch die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend.

"Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren", sagte ein Händler. Dies gleicht ihm zufolge den Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises mehr als aus.

Nordex profitiere von einer starken weltweiten Nachfrage, schrieb zudem Leon Mühlenbruch vom Analysehaus MWB Research. Die wichtigsten Nachfrager seien die Türkei, der deutsche Markt sowie die Vereinigten Staaten gewesen. Zudem sieht er in der breiteren regionalen Aufstellung gute künftige Aussichten.

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Auch Jefferies-Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion einen starken Auftragseingang für das dritte Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung, lobte er./ck/ajx/mis

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