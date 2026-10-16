DAX 25.603 +0,9%ESt50 6.206 +0,6%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,93 -0,6%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.101 -0,2%Euro 1,1253 +0,3%Öl 105,8 -0,1%Gold 4.175 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS 2: Nordex zweistellig im Plus - Geschäftsentwicklung überzeugt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
39.22 EUR 1.66 EUR 4.42 %
Charts | News | Analysen

(neu: Kurs, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anhebung der Jahresziele nach einem überraschend starken Quartal hat den Papieren von Nordex am Freitag kräftigen Rückenwind verliehen. Bis zum frühen Nachmittag verbuchten sie einen Zuwachs von 12,7 Prozent auf 39,28 Euro. Mit deutlichem Abstand lagen sie damit an der MDAX-Spitze. Der Index der mittelgroßen Börsenwerte gewann 1,8 Prozent.

Werbung

Das jüngst etwas eingetrübte Chartbild hellt sich nun wieder merklich auf. Die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend ließen die Nordex-Papiere am Freitag ebenso hinter sich wie die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Verlauf. Mit in der Spitze gut 40 Euro kratzen sie zudem an der noch stärker beachteten 200-Tage-Linie, die relevant ist für den längerfristigen Trend.

Ein Händler sprach von einer beeindruckenden Entwicklung des Windturbinenbauers im dritten Jahresviertel. Die neuen Unternehmensziele lägen zudem über den Erwartungen am Markt. Nordex habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Analyst Constantin Hesse von Jefferies zu den Quartalszahlen.

Ähnlich argumentierte Leon Mühlenbruch von MWB Research. Er erhöhte seine kurz- und mittelfristigen Gewinn- und Umsatzschätzungen sowie das Kursziel der Aktie von 44 auf 47 Euro, will aber vom aktuellen Wachstum und den Margen angesichts des zyklischen Charakters der Windkraftbranche nicht zu sehr auf die langfristige Entwicklung schließen./ajx/mis/jha/

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Nordex Aktie News

Werbung

Nordex Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Nordex Underperform RBC Capital Markets
12.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.