AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia erholt von KI-Schock - Apple und Microsoft weiter vorn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von NVIDIA haben nach dem KI-Schock aus China am Dienstag wieder ordentlich Boden gut gemacht. Mit einem Kursplus von 8,9 Prozent auf 128,99 US-Dollar zählte der Halbleiterhersteller zu den größten Gewinnern im NASDAQ 100. Auch der technologielastige New Yorker Aktienindex konnte sich sichtbar von seinem jüngsten Rutsch erholen: Er zog um 1,6 Prozent an.

Die Marktkapitalisierung des Konzerns stieg damit auf 3,2 Billionen Dollar. Damit liegt Nvidia im Dauer-Wettkampf um den Status des wertvollsten Börsenunternehmens aber weiter auf Platz drei - hinter dem iPhone-Konzern Apple und dem Softwareriesen Microsoft mit 3,6 beziehungsweise 3,3 Billionen Dollar. Der Börsenwert-Verlust von 589 Milliarden US-Dollar bei Nvidia war der höchste Tagesverlust in der US-Börsen-Geschichte - und dafür verantwortlich, dass Nvidia am Montag die beiden anderen Tech-Riesen an sich vorbeiziehen lassen musste. Die Apple-Titel rückten nach dem starken Vortag um weitere 3,7 Prozent vor, während Microsoft nach dem schwachen Wochenbeginn um 2,9 Prozent zulegte.

Nach dem rund 17-prozentigen Kursabsturz vom Montag "ist es noch ein weiter Weg, bis Nvidias Krone wieder hell erstrahlt", meint Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Das Ausmaß des Wertverlusts erscheine aber übertrieben. Eine deutliche Verringerung der Entwicklungskosten bei neu entstehenden Technologien sei in der Wirtschaftsgeschichte gang und gäbe gewesen. Zudem könne dies dazu führen, dass der Markt dafür größer werde.

Die Expertin hält es für möglich, dass die künftige Nachfrage nach Rechenleistung die aktuellen Prognosen übertreffen wird. In dieser Hoffnung hätten Anleger offenbar auch den Kursrückschlag bei Nvidia als Kaufgelegenheit genutzt. Die Führungsstellung des Unternehmens bei KI hält sie derweil keinesfalls für in Stein gemeißelt./gl/he/he