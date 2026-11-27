(neu: aktueller Kurs und Marktrichtung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von NVIDIA ist am Freitag im freundlichen Gesamtmarkt weiter unter Druck geraten. Anleger reagierten mit Verkäufen auf einen Artikel, dass Blackwell-Prozessoren inzwischen offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf ihr vorliegende Unterlagen.

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Das Papier des KI-Chipspezialisten büßte im frühen US-Handel zuletzt 2,1 Prozent auf 146,09 US-Dollar ein. Die beiden Indizes Dow Jones Industrial und NASDAQ 100, in denen die Aktie gelistet ist, legten zugleich um jeweils 0,6 Prozent zu.

Die Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass Nvidias Prozessoren in ein chinesisches Rechenzentrum gelangt sind, das Verbindungen zur mutmaßlichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist, welches Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet hatte. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem gleichnamigen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich verlassen musste. Am vergangenen Freitag war die Aktie bei 124,50 Dollar auf ein Tief seit Mitte Mai 2025 abgesackt.

Seit Montag ist Jensen Huang jedoch wieder zurück im Amt, nicht zuletzt mit Unterstützung des US-Präsidenten Donald Trump. Daraufhin war der Nvidia-Kurs zu Wochenbeginn um 31 Prozent in die Höhe geschossen. Doch auf diese Kurserholung war bereits am Dienstag und Mittwoch ein insgesamt rund zehnprozentiger Rückschlag gefolgt, der sich nun fortsetzt./ck/gl/mis