(neu: mehr Details, weitere Kommentare und aktueller Kurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nvidia-Aktie hat am Montag eine beeindruckende Erholung hingelegt. Die überraschende Nachricht über Jensen Huangs Rückkehr als Vorstandschef (CEO) des KI-Chipriesen sorgte für einen Kurssprung von rund 32 Prozent auf 166 US-Dollar. Damit wuchs der zuletzt eingebrochene Börsenwert des Konzerns binnen Minuten wieder um rund eine Billion Dollar.

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Ein guter Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde somit wettgemacht. Bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlt trotzdem noch ein wenig mehr als ein Viertel. Am 29. Oktober hatte erstmals die "New York Times" über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet.

Insgesamt berichteten Medien im Verlauf der folgenden Wochen dann über zwei Affären Huangs: eine mit einer hochrangigen Mitarbeiterin aus dem eigenen Konzern sowie eine weitere, besonders brisante, da es sich angeblich um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll.

Nach Huangs Rücktritt vor rund zehn Tagen, der nicht nur heftige Kursverluste der Nvidia-Aktie nach sich zog, sondern auch der gesamten Techbranche, kam nun die überraschende Kehrtwende. Nvidia gab bekannt, dass die Untersuchungen über Jensen Huangs Affären zwar fortgeführt werden, dieser aber mit sofortiger Wirkung wieder Präsident und CEO sowie Mitglied des Verwaltungsrats ist. US-Präsident Donald Trump ließ obendrein verlauten, dass die Rückkehr von Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.

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"Nach dem heftigen Ausverkauf liefert das Comeback dem angeschlagenen Markt einen kräftigen Vertrauensschub", kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi von IG Markets. "Die Erleichterung reicht dabei weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus."

Der IG-Chefstratege erinnerte daran, dass Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk sowie Präsident Donald Trump sich bereits für Huangs Wiedereinsetzung ausgesprochen hatten. "Trumps erneute öffentliche Rückendeckung dürfte die Hoffnung auf dessen Rückkehr zusätzlich gestärkt haben", erklärte er. Wie heftig die Kurse nun reagierten, zeige, wie sehr das Vertrauen in Nvidia und den gesamten KI-Boom an einer einzigen Person hänge. "Für viele Anleger scheint mit Huang auch die Hoffnung zurückzukehren, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht."

Auch Marktanalyst Timo Emden von CapTrader rechnet damit, dass verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückkehrt und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben dürfte. Er sprach von einer "Beruhigungspille" für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.

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Analyst Stacy Rasgon vom Analysehaus Bernstein Research reagierte auf die Wiederernennung Jensen Huangs zum Nvidia-Chef prompt mit einer Hochstufung der Aktie zurück auf "Outperform". Erst vor erst elf Tagen hatte er sie auf "Market-Perform" abgestuft. Seither sei das Papier um rund 30 Prozent gefallen, während die aktuellen Nachrichten es wieder kräftig nach oben trieben. Rasgon ist zwar optimistisch, was die Fundamentaldaten des KI-Ausbaus betrifft, doch werfe das gesamte Geschehen berechtigte Fragen auf und hinterlasse Unsicherheit, die das Bewertungsniveau der Aktie vorerst begrenzen könnten./ck/jsl/mis