AKTIE IM FOKUS 2: Optimistischere Jahresziele treiben Hellofresh auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender HelloFresh hat die Anleger mit einem optimistischeren Jahresausblick am Dienstag begeistert. Der Aktienkurs schoss um mehr als ein Fünftel nach oben auf 16,54 Euro - ein neues Rekordhoch. Mit einem Kursgewinn von 170 Prozent musste Hellofresh im laufenden Jahr im Nebenwertesegment SDax nur die Papiere von Varta vorbeiziehen lassen.

Analysten waren in ihren ersten Reaktionen auf die Geschäftszahlen und den optimistischeren Ausblick voll des Lobes. Die neuen Ziele signalisierten für das vierte Quartal zwar keine ganz so deutliche Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal wie im Vorjahr, erklärte Robert Berg von der Berenberg Bank. Das Schlussquartal dürfte aber gleichwohl über seinen bisherigen Erwartungen liegen. Berg sieht zudem keinen Grund, an einer weiteren dynamischen Umsatz- und Profitabilitätssteigerung zu zweifeln.

Marcus Diebel von der US-Investmentbank JPMorgan signalisiert auch nach der deutlich überdurchschnittlichen Kursentwicklung mit seinem Ziel von 20 Euro noch viel Luft nach oben. Die Anleger müssten allerdings jederzeit, wie bei allen europäischen Internetstorys, mit möglicher US-Konkurrenz rechnen. Er hält es zwar für unwahrscheinlich, dass Amazon und Co aggressiver in diese Nische vordringen, entsprechende Spekulationen könnten den Hellofresh-Kurs aber immer belasten./ag/knd/mis