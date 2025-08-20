DAX24.086 +0,2%ESt505.408 +0,3%Top 10 Crypto16,11 +0,7%Dow45.516 -0,1%Nas21.669 +0,4%Bitcoin97.160 +1,8%Euro1,1665 +0,2%Öl67,94 +0,2%Gold3.405 +0,2%
AKTIE IM FOKUS 2: ProSiebenSat.1 auf Zweijahreshoch - MFE übernimmt Mehrheit

28.08.25 15:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
8,26 EUR 0,43 EUR 5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Überschrift ergänzt, aktuelle Kurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) haben am Donnerstag vom Ende des Bietergefechts um den Fernsehkonzern profitiert. Mit dem vom tschechischen Investor PPF angekündigten Verkauf seines Anteils von knapp 15,7 Prozent an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) (MFE-MEDIAFOREUROPE) steigt deren Beteiligung auf rund 60 Prozent - und es könnte noch mehr werden.

Für die A-Aktie von MFE ging es in Mailand um gut 8 Prozent bergauf. Dies lege den Schluss nahe, dass die Anleger in der Übernahme nun operative Vorteile für den italienischen Medienkonzern sähen, kommentierte ein Händler.

Der ProsiebenSat.1-Kurs hängt seit der MFE-Offerte auch stark am MFE-Kurs, denn die Italiener bieten neben einer Barkomponente von 4,48 Euro je Aktie zusätzlich 1,3 eigene Papiere. Da die MFE-Anteilsscheine an der Euronext zuletzt 2,98 Euro kosteten, entspricht der Wert die Offerte je ProSiebenSat.1-Aktie aktuell etwa 8,35 Euro. Auf Xetra kosteten die ProSieben-Aktien zuletzt 8,29 Euro und damit etwa dreieinhalb Prozent mehr als am Vortag.

Eine Überraschung sei der Deal nicht, ergänzte ein weiterer Börsianer. Spätestens nach der Erhöhung des Kaufangebots durch MFE Ende Juli habe man mit dem Verkauf des Anteils von PPF an die Berlusconi-Holding rechnen können./bek/mis/gl/mis

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
16.09.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

