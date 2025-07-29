AKTIE IM FOKUS 2: PVA Tepla vollziehen starke Trendwende
Werte in diesem Artikel
(Neu:Kursentwicklung)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine beeindruckende Kursumkehr haben am Mittwoch die Aktien des Werkstoffveredlers PVA TePla vollzogen. Nach einem Kursrutsch von bis zu fast 11 Prozent im frühen Xetra-Handel drehten sie anschließend ins Plus und gewannen in der Spitze fast 8 Prozent. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 3,6 Prozent auf 21,66 Euro.
Analyst Constantin Hesse monierte in einer ersten Einschätzung, dass der Umsatz unter der Konsensschätzung liege und das operative Ergebnis (Ebit) sogar noch deutlicher. Der Auftragseingang habe sich hingegen erholt, und auch die Bruttomargen zeigten eine leichte Erholung. Aus Anlegersicht komme es nun darauf an, wie sich die Auftragslage entwickele./bek/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PVA TePla AG
Analysen zu PVA TePla AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.05.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|14.05.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.03.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2025
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.2018
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen