AKTIE IM FOKUS 2: Redcare setzen sich nach ersten Schwankungen ins Plus ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter den Anlegern von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben sich am Freitagvormittag die Optimisten durchgesetzt. Trotz des guten Laufs, den die Papiere in den vergangenen Wochen hinter sich hatten, ging es zuletzt weiter hoch um vier Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte August. Der Verlauf war allerdings alles andere als eindeutig, denn zum Auftakt hatten die Papiere noch mit fast zwei Prozent im Minus gestanden. Seit Mitte September beläuft sich der Kursanstieg auf 21,5 Prozent.

Redcare hatte am Vorabend nach Börsenschluss seine Margenprognose wegen der hohen Ausgaben für das brummende E-Rezept gesenkt. Optimisten verwiesen am Morgen auf überzeugende Umsätze mit E-Rezepten, während Pessimisten betonten, dass deren Einführung an der Profitabilität zehre.

Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sah ein "Highlight" im stark anziehenden Umsatz mit dem E-Rezept. Der UBS-Experte Olivier Calvet allerdings sprach von einem weiteren Beweis dafür, dass das Geschäft mit der elektronischen Verschreibung die Online-Apotheken mehr Geld kostet als gedacht. Er verwies dabei auch auf die jüngste Gewinnwarnung des Konkurrenten DocMorris. Dessen Aktien zeigten sich am Freitag zuletzt wenig bewegt./tih/la/jha/