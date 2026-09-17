AKTIE IM FOKUS 2: Reduzierte Geschäftsziele machen Wacker Chemie zu schaffen
Werte in diesem Artikel
(neu: Kurs, Experten)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von WACKER CHEMIE haben am Donnerstag mit Kursverlusten auf Mittelfristziele des Spezialchemiekonzerns reagiert. Zuletzt fielen sie um 3,1 Prozent auf 85,95 Euro, nachdem sie im vorbörslichen Handel noch zugelegt hatten. Damit setzten sie ihre Talfahrt seit Anfang September fort. Für 2026 ist die Kursbilanz mit einem Plus von 24 Prozent aber immer noch überdurchschnittlich gut.
Angesichts der weltwirtschaftlichen Lage verabschiedet sich Wacker Chemie von seinen Zielen für die kommenden Jahre. Von einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2030 ist keine Rede mehr. Die operative Marge (Ebitda) soll statt mehr als 20 Prozent nur noch etwa 15 Prozent erreichen. Dafür nannte Wacker-Chef Christian Hartel nicht einmal mehr ein konkretes Zieljahr.
Die zum Kapitalmarkttag kommunizierten Pläne und Finanzziele entsprächen den Erwartungen, kommentierte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi. Enttäuschen könnte allerdings das Fehlen wesentlicher struktureller Neuerungen im Bereich Solar-Polysilizium.
Im frühen Handel war noch abgewogen worden, ob die Mittelfristziele stärker wiegen oder Aussagen zum Verlauf des dritten Quartals. Marcus Dunford-Castro vom Analysehaus Jefferies geht davon aus, dass das operative Ergebnis in diesem Quartal über den Markterwartungen liegen wird. Auf längere Sicht bestünden nun aber nur noch Ambitionen ohne konkreten Zeitrahmen anstelle bisher konkreter Ziele./edh/tih/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf WACKER CHEMIE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WACKER CHEMIE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle WACKER CHEMIE Aktie News
WACKER CHEMIE Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG