AKTIE IM FOKUS 2: RIB Software kommen nicht über 200-Tage-Linie - Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Trotz des unerwartet starken Umsatzausblicks von RIB Software (RIB Software SE) sind die Aktien am Freitag nicht über ihre 200-Tage-Linie hinaus gekommen. Mit einem plus von 6,4 Prozent auf 15,38 Euro fanden die Papiere des Bausoftwareherstellers genau an dieser als langfristigem Trendindikator beachteten Durchschnittslinie ihr Tageshoch. Hier nahmen die Anleger auf dem Höhepunkt seit November Gewinne mit und drückten die Papiere zuletzt bis auf minus 3 Prozent. Auf Wochensicht bleibt damit aber noch ein guter Gewinn.

RIB Software peilt in diesem Jahr ein höheres Wachstum an als zuletzt. Die Erlöse sollen auf 180 bis 200 Millionen Euro klettern. Das ist mit bis zu 46,1 Prozent Plus schneller als im vergangenen Jahr und auch deutlich über den Schätzungen von Experten./ag/jha/

