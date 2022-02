AKTIE IM FOKUS 2: Salzgitter-Zuversicht treibt Kurs in Richtung Hoch seit 2018

Aktien in diesem Artikel Salzgitter 35,04 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neuer Geschäftsoptimismus von Salzgitter hat am Donnerstagnachmittag den Aktienkurs des Stahlkonzerns nach oben katapultiert. In der Spitze legten die im Nebenwerteindex SDAX notierten Titel um mehr als elf Prozent zu und nahmen so ihr Hoch von Mitte Januar in Angriff. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Herbst 2018. Zuletzt belief sich das Plus noch auf 8,2 Prozent, womit die Papiere 35,18 Euro kosteten.

Damit bewegt sich der Kurs noch unter dem aktuellen Kursziel von 40 Euro von Jefferies-Analyst Alan Spence, der die erste Zielsetzung von Salzgitter für den Vorsteuergewinn 2022 als sehr robust bezeichnete. Wie der Konzern mitteilte, soll im laufenden Jahr das Vorsteuerergebnis (EBT) bei einem Wert zwischen 600 und 750 Millionen Euro liegen.

Das seien 17 Prozent mehr, als er bislang angenommen habe, so Spence. Im vergangenen Jahr lag das EBT vorläufigen Zahlen zufolge bei 706,7 Millionen Euro. Salzgitter sei der einzige Produzent von Karbonstahl, der Jahresziele verkünde und diese für gewöhnlich konservativ formuliere, schrieb Spence. Er rät weiter zum Kauf der Titel./ajx/he

