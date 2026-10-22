AKTIE IM FOKUS 2: SAP auf Januar-Hoch - Massig Kursziel-Anhebungen nach Zahlen

22.10.26 17:04 Uhr

(neu: weitere Analystenkommentare, aktueller Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) -

SAP-Aktie auf Januar-Hoch - Massig Kursziel-Anhebungen nach Zahlen

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Positives und Vorsichtiges im Quartalsbericht von SAP (SAP SE) hat die Aktie von Europas größtem Softwarehersteller am Donnerstag auf Berg- und Talfahrt geschickt. Am Nachmittag zeigte sie sich wieder im Plus mit 2,9 Prozent auf 214,65 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit Januar. Abgesehen von einer allgemeinen leichten Börsenerholung war dies wohl vor allem zahlreichen Kommentaren von Analysten geschuldet.

So hoben Bankengrößen wie Barclays, Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley ihre Kursziele an und bekräftigten zugleich ihre positiven Anlage-Urteile. Das Analysehaus Bernstein gehörte ebenfalls zu den Häusern, das seine optimistische Einschätzung bestätigte. Das von Analyst Richard Nguyen auf 285 Euro angehobene Kursziel zählt zudem zu den höchsten innerhalb der allgemein weit überwiegend zuversichtlich gestimmten Analystengemeinschaft.

Analyst Sven Merkt von Barclays lobte mit Blick auf das Zahlenwerk der Walldorfer, dass das Angebot rund um Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen ins Laufen gekommen sei. Er verwies dabei auf das Management während der Telefonkonferenz, das KI als wesentlichen Treiber für den Wechsel der Kunden in die Cloud hervorgehoben habe.

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"SAP hat mit dem Wachstum des Cloud-Auftragsbestands um währungsbereinigt 25 Prozent eine wichtige Hürde genommen", betonte Morgan-Stanley-Analyst Adam Wood. Dies sei angesichts der Kursrally seit diesem Sommer für die Investoren von großer Bedeutung. Und auch wenn SAP mit Blick auf das Wachstum im vierten Quartal zur Vorsicht neige, sei dies in erster Linie auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld zurückzuführen und wohl nicht auf eine Verschlechterung der Vertriebspipeline. "Wir gehen davon aus, dass das Management hinsichtlich der Geschäftsabschlüsse zum Jahresende bewusst konservativ plant", ergänzte Wood.

Mit Spannung war am Mittwochabend auf den Quartalsbericht von SAP gewartet worden. Trotz einer widrigen Wirtschaftslage hatte der Konzern im dritten Jahresviertel mit dem Ergebnis positiv überrascht und zudem mehr Cloudverträge abgeschlossen als von Experten erwartet. Zugleich aber hatte Finanzchef Dominik Asam angesichts des mauen wirtschaftlichen Umfeldes auf Risiken hingewiesen, denn im vierten Quartal gehen üblicherweise rund die Hälfte der Buchungen des gesamten Jahres bei SAP ein.

Der Markt wägt seither das Positive gegen das Vorsichtige ab. Ein Händler sagte: "SAP hat den Konsens, also die Erwartungen der Analysten, deutlich übertroffen, was darauf hindeutet, dass die Bedenken hinsichtlich des Cloud-Wachstums übertrieben sind." Ihm zufolge dürfte das zwar das Anlegervertrauen stärken, "doch könnte man sich auch fragen, warum die Ergebnisprognose nicht angehoben wurde". Zusätzlich verwies er auch auf die bereits starke Erholung der Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten.

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Dass die Aktie daher kurz nach dem Handelsstart, als sie den höchsten Stand seit Mitte Januar 2026 erreicht hatte, in die Verlustzone drehte, wunderte den Händler nicht. Immerhin hat das Papier seit seinem im Juli erreichten Zweieinhalb-Jahrestief bei 127,50 Euro inzwischen wieder um fast 70 Prozent zugelegt, auch wenn mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf nur ein Plus von 2,5 Prozent zu Buche steht. Die Sorgen von Anlegern um die aufkommende Konkurrenz durch KI hatten herkömmliche Softwareanbieter monatelang schwer unter Druck gesetzt./ck/la/he