AKTIE IM FOKUS 2: SAP überzeugt Anleger doch noch mit Wachstumsperspektiven

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Kursverlusten der SAP (SAP SE)-Aktien haben diese am Freitag eine starke Erholung gezeigt. Am Nachmittag legte der Kurs um 5,7 Prozent zu und testete erstmals seit Anfang 2022 die Marke von 120 Euro. Damit setzten sich die Papiere an die Dax-Spitze (DAX 40) und machten einen deutlichen Sprung über die 21-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den kurzfristigen Trend. Schwung kam in den Kurs am frühen Nachmittag mit Aussagen des Unternehmens zum zukünftigen Wachstum. Demnach dürfte der Gesamtumsatz des Software-Entwicklers ab 2024 prozentual zweistellig steigen.

Im frühen Xetra-Handel hatte der Kurs noch um mehr als zwei Prozent nachgegeben. Analysten und Händler hatten vor allem bemängelt, dass die Ergebnisse im ersten Quartal maßgeblich vom Geschäft mit Softwarelizenzen getragen worden seien, während das Wachstumssegment Cloud etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Charles Brennan von der US-Investmentbank Jefferies zufolge hatte das Gros der Experten mit einem Rückgang der Lizenzverkäufe um 35 Prozent gerechnet, zu Buche standen letztlich aber nur 13 Prozent Minus. SAP habe insgesamt überzeugt, aber "nicht aus den richtigen Gründen".

Analyst Richard Nguyen von Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) lobte hingegen das Cloudgeschäft, die Cloudversion der Kernsoftware S/4 Hana gewinne an Dynamik. "Der nächste Schritt wäre nun, auch das Wachstum im Cloudgeschäft mit anderen Produkten anzukurbeln", so der Experte. Die Profitabilität nehme zu und die Margenziele für das laufende Jahr lägen über den Konsensschätzungen. Nguyen erhöhte das Kursziel um 12 auf 137 Euro und bekräftigte folglich die Empfehlung "Buy".

Der Auftragsbestand für Cloudsoftware ist im ersten Quartal weiter kräftig gewachsen. SAP-Chef Christian Klein sagte, noch nie habe SAP mit einem zentralen Programm zur Unternehmenssteuerung solche Wachstumsraten erzielt wie mit der Cloudversion des Kernprogramms S/4 Hana. Ab kommendem Jahr will Klein dank der anschwellenden Nutzungsgebühren ein prozentual zweistelliges Wachstum beim Gesamtumsatz des Konzerns erreichen.

Seit Jahresbeginn hat die SAP-Aktie um mehr als ein Viertel zugelegt. Der Softwarekonzern ist nach dem Rückzug des Gaskonzerns Linde von der Frankfurter Börse mittlerweile wieder das am höchsten bewertete deutsche börsennotierte Unternehmen./bek/niw/men/he