AKTIE IM FOKUS 2: Siemens setzen sich auf Rang zwei im Dax

07.08.25 11:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
230,00 EUR 11,50 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.316,7 PKT 392,3 PKT 1,64%
Charts|News|Analysen

(neu: Kurs, Experte und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten haben die Aktien von Siemens am Donnerstag kräftig ins Plus gedreht. Um viereinhalb Prozent auf 228,75 Euro ging es mit den Papieren gegen Mittag aufwärts. Sie waren zweitgrößter Gewinner im Leitindex DAX hinter den Anteilsscheinen der Allianz mit plus 5,9 Prozent.

Der Technologiekonzern zeigt sich trotz Zoll-Krise robust und ist im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) weiter gewachsen. Dafür verantwortlich waren gute Geschäfte in der Zugsparte Mobility, in der intelligenten Infrastruktur sowie bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Auch die Auftragseingänge kletterten deutlich, dank mehrerer Großaufträge bei Mobility.

Auf diesen letztgenannten Aspekt wies auch Phil Buller von der Bank JPMorgan hin. So habe der Auftragseingang in der Zugsparte mit knapp 8 Milliarden Euro um 86 Prozent über der Konsensschätzung gelegen. Der Umsatzanstieg in dem Segment habe mit 19 Prozent die Markterwartung ebenfalls übertroffen.

Positiv wertete Nicholas Green vom Investmenthaus Bernstein, dass die Münchener die Jahresprognosen bestätigt hätten. "Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten, die die Erholung der Auftragslage von Digital Industries bremsen sollten". Auch habe die Nachfrage nach Automatisierungstechnik in China wieder Fuß gefasst, mit einem Auftragsplus von fast einem Drittel. Das könne auf ein Ende des Abbaus von Lagerbeständen in dem Land hindeuten./bek/nas/jha/

mehr Analysen