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AKTIE IM FOKUS 2: SpaceX nach Rekord-Börsengang weiter stark gefragt

15.06.26 22:38 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nach dem Rekord-Börsengang am Freitag sind die Aktien von SpaceX zu Beginn der neuen Woche gefragt geblieben. Die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk zogen am Montag um weitere 20 Prozent auf 192,50 Dollar an. Damit bauten die SpaceX-Papiere ihren 19-prozentigen Anstieg vom ersten Handelstag aus.

Mit dem Plus vom Montag stieg das Papier im Vergleich zum Ausgabepreis in den ersten beiden Handelstagen um etwas mehr als 40 Prozent. An der Börse ist der Konzern inzwischen rund 2,5 Billionen Dollar wert. Alleine zu Wochenbeginn legte die Marktkapitalisierung um mehr als 400 Milliarden Dollar zu.

Hauptprofiteur ist Unternehmensgründer und Konzernlenker Elon Musk, der einen Anteil von rund 40 Prozent hält. Mit dem SpaceX-Börsengang übersprang sein Vermögen am Freitag die Marke von einer Billion Dollar.

SpaceX ist nach dem Handels- und Technologiekonzern Amazon nun der sechstwertvollste Konzern der Welt. Amazon bringt derzeit etwas mehr als 2,6 Billionen Dollar auf die Waage.

Das erfolgreiche Börsendebüt von SpaceX und die positive Resonanz der Anleger seien ein gutes Zeichen für die KI-Spezialisten OpenAI und Anthropic, da beide Unternehmen voraussichtlich noch vor Jahresende den Weg an die Börse einschlagen dürften, schrieb Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities.

"Insgesamt ist der Börsengang von SpaceX ein wichtiger Wendepunkt für den gesamten Technologiesektor, da die KI-Revolution und die Datenwirtschaft damit den nächsten Schritt nach vorne machen."

Etwas skeptischer äußerte sich Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. "Elon Musk hat mit seinem Mega-IPO und vielen Visionen zahllose Investoren angelockt." Jetzt müssten sich die Aktien im rauen Fahrwasser der Börse bewähren. Insbesondere sind Lipkow zufolge viele Privatanleger auf die US-Version der Volksaktie aufgesprungen, deren Entwicklung nicht wirklich abschätzbar sei./la/jkr/stw/zb/men

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