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AKTIE IM FOKUS 2: SpaceX-Papiere stabilisieren sich nach Gewinnmitnahmen

23.06.26 19:36 Uhr
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(neu: aktueller Kurs, hohe Nachfrage nach den Anleihen)

NEW YORK (dpa-AFX) - SpaceX ringt nach einem kräftigen Schub im Zuge des Rekord-Börsengangs mit heftigen Turbulenzen. Am Dienstag waren die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk im Zuge einer weltweiten Tech-Verkaufswelle zunächst weiter abgerutscht, bevor sich ihr Kurs stabilisierte.

Mit einem Plus von zuletzt gut sechs Prozent auf 164 US-Dollar stoppten die Papiere zunächst ihre dreitägige Verlustserie und behaupteten sich über dem ersten Kurs von 150 Dollar zum Börsengang am 12. Juni. Im Vergleich zu dem schon damals als ambitioniert geltenden Ausgabepreis von 135 Dollar liegen die Titel aktuell gut 21 Prozent im Plus.

Die anfängliche dreitägige Rally hatte SpaceX in der Spitze einen Aktienkurs von bis zu 225,64 Dollar und einen Börsenwert von knapp drei Billionen Dollar beschert. Damit hatte es SpaceX in der Rangfolge der weltweit wertvollsten Unternehmen zeitweise bis auf Platz vier geschafft - hinter dem KI-Chip-Giganten NVIDIA, dem Google-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und dem Tech-Riesen Apple.

Doch in der Folge war es ähnlich schnell wieder bergab gegangen. Mit einem Börsenwert von nunmehr gut zwei Billionen ist SpaceX jetzt der siebtwertvollste Konzern der Welt.

Nachdem frühe kritische Stimmen zu SpaceX nach dem fulminanten Börsengang nahezu verstummt waren, melden sich nun Analysten zu Wort. Für Aufmerksamkeit hatte am Donnerstag gesorgt, dass Moody's das Unternehmen mit der Note "BAA1" bewertet hatte. Damit bescheinigte die Ratingagentur dem Unternehme eine im Schnitt gute Bonität.

Am Montag gab SpaceX bekannt, erstmals Anleihen mit Investment-Grade-Rating zu verkaufen. Experten werten dies als einen Schritt im Rahmen einer voraussichtlich immensen Kreditaufnahme zur Finanzierung der Ambitionen im Bereich Künstliche Intelligenz.

Einnahmen durch die Ausgabe von Investment-Grade-Anleihen waren bislang etablierten und profitablen Firmen vorbehalten. SpaceX hingegen schreibt hohe Verluste, woran sich nach Einschätzung von Moody's-Konkurrent S&P Global Ratings auch bis zum Jahr 2029 nichts ändern wird.

Jetzt aber habe SpaceX bei seiner ersten Anleiheemission in den USA eine sehr starke Nachfrage in Höhe von rund 89 Milliarden Dollar verzeichnet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Das Weltraum- und KI-Unternehmen beabsichtigt, mit der in fünf Tranchen aufgeteilten Emission lediglich rund 25 Milliarden Dollar einzunehmen.

Die Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit soll 1,4 Prozentpunkte höher rentieren als vergleichbare US-Staatsanleihen, die aktuell 4,5 Prozent abwerfen, hieß es laut Bloomberg weiter. Damit würden die Anleihen von SpaceX auch mehr Rendite liefern als die zehnjährige Anleihe des Chipherstellers Intel, die ein vergleichbares Rating aufweist.

Die Erlöse aus dem Verkauf der SpaceX-Anleihen sollen zur Refinanzierung eines Überbrückungskredits sowie zur Deckung weiterer Unternehmensausgaben verwendet werden./la/stw

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