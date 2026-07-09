AKTIE IM FOKUS 2: SpaceX stoppt Talfahrt - Aktie dreht nach Rekordtief ins Plus
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(neu: aktueller Kurs)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX haben am Dienstag im Handelsverlauf ihren Sinkflug gestoppt. Nach einem Rückgang um bis zu sechs Prozent auf rund 107 Dollar drehten die Papiere des Raketen- und KI-Konzerns von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk ins Plus. Zuletzt legte der SpaceX-Kurs um knapp drei Prozent auf 116,50 Dollar zu.
Trotz der leichten Erholung im Handelsverlauf am Dienstag beläuft sich das Minus im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar auf rund 13 Prozent. Noch drastischer fällt der Verlust im Vergleich zu dem wenige Tage nach der Erstnotiz erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 225 Dollar aus. Seitdem büßte der Kurs fast die Hälfte ein. Der Börsenwert sackte von fast 3 Billionen Dollar, gemessen am Rekordhoch, auf 1,5 Billionen ab.
Der Börsengang von SpaceX am 12. Juni war mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar der mit Abstand größte der Geschichte. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch den Schritt kurz zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar - inzwischen liegt es mit etwas mehr als 700 Milliarden deutlich unter dieser Marke. Musk ist damit immer noch der vermögendste Mensch der Welt.
Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen trotz der jüngsten Verluste in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden./zb/jha/he
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|Datum
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|17.07.26
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|Bernstein Research
|14.07.26
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
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