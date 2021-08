AKTIE IM FOKUS 2: Starke Zahlen und Umsatzziel katapultieren Home24 nach oben

(neu: Kurs, mehr Details und Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein umsatzstarkes erstes Halbjahr und konkretisierte Jahresziele von Home24 haben den Aktien des Möbelversandhändlers am Dienstag sehr hohe Kursgewinne beschert. Zuletzt notierten die Papiere mehr als 20 Prozent im Plus bei 17,12 Euro und waren damit klarer Tagesgewinner im SDAX. Sie überwanden zudem mit den 21- und 50-Tage-Linien zwei vielbeachtete kurz- bis mittelfristige Trendindikatoren. Von diesem Aufwind wurden auch die Aktien des Konkurrenten Westwing (Westwing Group) erfasst, die um 7,6 Prozent stiegen.

Nach einem umsatzstarken ersten Halbjahr hatte der Möbelversandhändler seine Zielspanne für den diesjährigen Umsatz etwas eingeengt mit Tendenz an das obere Ende. Währungsbereinigt will das Unternehmen nun um 28 bis 38 Prozent statt um 20 bis 40 Prozent wachsen. Mittelfristig will Konzernchef Marc Appelhoff noch eine Schippe drauflegen: "Unser Ziel ist es, bis Ende 2023 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz auf Jahresbasis zu erwirtschaften."

Auch künftig will Appelhoff seiner Strategie treu bleiben und verstärkt Neukunden für sein Unternehmen begeistern. Dafür nimmt er auch eine vergleichsweise geringere Profitabilität in Kauf, wie er der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX erläuterte.

Mit dem Kurssprung am Dienstag erholten sich die Home24-Anteilsscheine von ihren Verlusten der vergangenen Wochen. Anfang Februar hatten sie nach einem rasanten Höhenflug mit 26,86 Euro den bisher höchsten Stand seit Sommer 2018 erreicht. Im März 2020 waren die Aktien im Corona-Crash bis auf 2,55 Euro abgestürzt. Dieses Tief schüttelten die Papiere aber schnell ab und gehörten im vergangenen Jahr mit einem Plus von fast 360 Prozent zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.