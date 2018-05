AKTIE IM FOKUS 2: Starker Jahresstart katapultiert Hannover Rück auf Rekordhoch

(neu: Schlusskurse, Rally verflacht nach Rekordhoch)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die ohnehin schon gute Laune der Aktionäre der Hannover Rück hat sich angesichts eines guten Jahresauftakts des Rückversicherers am Montag weiter aufgehellt. Die Papiere schnellten am Vormittag auf ein Rekordhoch von 122,20 Euro nach oben, wo ihnen dann aber etwas der Schwung verloren ging. Am Ende verteidigten sie ein Plus von rund 1 Prozent auf 118,60 Euro, was einen Platz im Mittelfeld des MDax bedeutete.

Mit den Kursgewinnen vom Montag knüpfen die Papiere an einen guten Lauf in den vergangenen Wochen an. Mit einem Plus von etwa 13 Prozent gehören sie im bisherigen Jahresverlauf zur Spitzengruppe im MDax. Fast alle Gewinne haben sie dabei seit Ende März eingefahren.

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer war dank geringer Schäden und hoher Kapitalerträge überraschend gut ins Jahr gestartet. Analyst Daniel Bischof von der Baader Bank hob vor allem die Prämienentwicklung im Schaden- und Unfallgeschäft positiv hervor.

Im abgelaufenen ersten Quartal hatte der Konzern trotz der Belastungen etwa durch das Sturmtief "Friederike" unter dem Strich 273 Millionen Euro und damit gut drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Das war dem Analysten Andreas Schäfer vom Bankhaus Lampe zufolge deutlich mehr als gedacht. Das habe auch am Kapitalanlagegeschäft gelegen.

Neben dem Finanzanlagen-Ergebnis lobte Kamran Hossain von der Investmentbank RBC Capital auch eine zufriedenstellend verlaufene Vertragserneuerungsrunde im April. So hofft Hannover Rück, dass das Prämienniveau nach jahrelangem Preisverfall in diesem Jahr weiter anzieht. Finanzvorstand Roland Vogel berichtete von kräftigen Preissteigerungen bei Verträgen in der Karibik, nachdem die Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" der Versicherungsbranche das teuerste Naturkatastrophenjahr ihrer Geschichte eingebrockt hatten. In den betroffenen Regionen sei das Prämienniveau um 20 bis 40 Prozent gestiegen.

Positiv dürfte bei den Anlegern auch die Aussicht auf weiterhin sprudelnde Dividenden angekommen sein. Falls der Konzern 2018 den Gewinn von gut einer Milliarde Euro schaffe, könne die Dividende samt Sonderausschüttung wieder 5 Euro erreichen, sagte Finanzchef Vogel. Auch für 2017 will der Konzern 5 Euro ausschütten - davon 1,50 Euro als Sonderdividende.

Auf dem aktuellen Kursniveau bedeutet das eine Dividendenrendite von gut 4,2 Prozent. Für Aktionäre die schon länger dabei sind, ist es deutlich mehr. Wer die Papiere vor etwa vier Jahren kaufte - damals waren sie für rund 64 Euro zu haben - erzielt nun bereits eine Ausschüttungsrendite von 7,8 Prozent. Der Kurs hat sich seither fast verdoppelt.

Ein großer Nutznießer der Ausschüttungen ist der Versicherungskonzern Talanx, dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehört. Dessen ebenfalls im MDax gelistete Anteilscheine legten am Montag um rund ein halbes Prozent zu./mis/stw/jha/tih/he