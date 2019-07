AKTIE IM FOKUS 2: Ströer mit Rekordhoch - JPMorgan sieht viel Potenzial

(Neu: Kurse aktualisiert, Hinweis auf Halbjahreszahlen im vorletzten Absatz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Außenwerbespezialisten Ströer (Ströer SECo) haben ihre Rekordrally am Montag nach einer optimistischen Studie der US-Bank JPMorgan fortgesetzt. Sie stiegen am Vormittag auf ein Rekordhoch von 71,05 Euro. Zuletzt legte der Aktienkurs um rund drei Prozent auf 70,70 Euro zu. Und wenn es nach dem Analysten Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan geht, ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Er hob sein Kursziel von 62 auf 103 Euro an. Damit sieht er rund 45 Prozent Kurspotenzial und bestätigte seine "Overweight"-Empfehlung.

Ströer ist für Diebel ein großer Profiteur eines von ihm erwarteten immer schnelleren Wandels hin zu Außenwerbung - zu Lasten der Werbung in klassischen Medien wie Print. Der Analyst sieht Ströer als ein Kerninvestment im europäischen Mediensektor.

Diebel übernimmt mit seiner Studie den Platz als optimistischster Analyst für Ströer vom Commerzbank-Experten Stephan Klepp. Der hatte erst Anfang Juli eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 80 Euro ausgesprochen. Ohnehin raten 8 der 10 im dpa-AFX-Analyser erfassten Experten zum Kauf der Papiere. Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine.

Ströer, nicht zuletzt bekannt für die Video-Werbetafeln an Bahnhöfen, überzeugte bereits zum Jahresstart mit einem starken Wachstum. Der Werbevermarkter profitiert auch von seinem starken Digitalgeschäft. So sind etwa Werbevideos sowie optimierte Werbung für Smartphones und andere mobile Geräte gefragt. Wie es in den vergangenen Monaten lief, wird das Unternehmen am 8. August bei der Vorlage der Halbjahreszahlen bekannt geben.

Das Wachstum spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Erst Anfang Juli waren die Papiere auf die alte Bestmarke von 69,40 Euro gesprungen, bevor Anleger erst einmal Kasse machten. Mittlerweile summiert sich das Plus seit Jahresbeginn auf rund 68 Prozent, was einen der vorderen Plätze im Nebenwerte-Index SDAX bedeutet. Seit dem Tief im Jahr 2012 hat sich der Wert der Papiere sogar mehr als verzehnfacht./mis/bek/jha/