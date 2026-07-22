AKTIE IM FOKUS 2: Tesla sacken ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'

23.07.26 18:25 Uhr

(neu gefasst, mehr Details, Kommentare von RBC und DZ Bank, aktueller Kurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Verfehlte Gewinnerwartungen haben die Aktie von Tesla am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit elf Monaten gedrückt. Nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen sackten sie um etwas mehr als 14 Prozent auf 321 US-Dollar ab. Damit wurde ein Börsenwert von 209 Milliarden Dollar vernichtet.

Werbung

Investoren bewunderten "nicht die frische Farbe, sondern haben stattdessen unter die Motorhaube geschaut", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. So sei der Umsatz im zweiten Quartal zwar kräftig gestiegen und habe die Markterwartungen klar übertroffen und auch die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge sei um rund ein Viertel gesteigert worden. Gleichzeitig jedoch sei der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 0,33 Dollar gefallen und habe damit die Konsensschätzung von 0,51 Dollar verfehlt, monierte er.

Grund hierfür waren laut Innes höhere Ausgaben des Elektroautoherstellers für Künstliche Intelligenz (KI), Forschung, IT-Infrastruktur und zukünftige Produktlinien. All das habe die Profitabilität geschmälert. Das Unternehmen verkaufe mehr Fahrzeuge und setze mehr um, doch dieses Wachstum auch in nachhaltige Gewinne umzusetzen, müsse Tesla erst noch gelingen.

Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb auch Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Dabei verwies er zwar auch auf höhere Ausgaben für Forschung & Entwicklung, etwa für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi, machte aber auch die Preisentwicklung und einmalige Einflüsse dafür verantwortlich. Für positiv hält er die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten und blieb bei seiner Anlageempfehlung "Outperform".

Werbung

Kollege Markus Leistner von der DZ Bank stufte angesichts der herben Kursverluste der Aktie diese von "Halten" auf "Kaufen" hoch und beließ den fairen Aktienwert bei 385 Dollar. "Der Zukunft wieder einen Schritt näher", überschrieb er seinen Kommentar zum Zahlenwerk des E-Fahrzeugpioniers. Im zweiten Jahresviertel habe Tesla deutlich mehr Modelle verkauft. Hohe Investitionen in Zukunftsbereiche wie KI, Robotik und eigene Chipfabriken sind ihm zufolge unverzichtbar, auch wenn sie mittelfristig einen Belastungsfaktor darstellten./ck/ajx/he