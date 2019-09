AKTIE IM FOKUS 2: Thyssenkrupp führen Dax an - Kone zeigt Interesse an Aufzügen

GO

DAX vor US-Arbeitsmarktbericht etwas fester -- Deutscher Bank droht Ärger in den USA -- Kone-Chef wirbt um thyssenkrupps Aufzugssparte -- adidas, PUMA, Immoaktien, Siemens-Anleihen im Fokus

GM setzt von 2021 an stärker auf Google-Dienste. DIW-Chef: No-Deal-Brexit wäre besser als Verschiebung. Merkel: USA und China sollen Handelsstreit schnell beilegen. Deutsche-Post-Tochter Streetscooter will mit E-Laster in chinesischen Markt. Axel Springer äußert sich zurückhaltend zu Bericht über Jobabbau.