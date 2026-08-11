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AKTIE IM FOKUS 2: TKMS nach starken Zahlen von Ausblick beflügelt

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(neu: Kurse, Experten, Branche und Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) nochmals erhöhte Prognose wird von den Anlegern gefeiert. Die Aktien des Marineschiffbauers schnellten am Mittwoch in der Spitze um bis zu 15,7 Prozent nach oben. Erstmals seit Februar gelang ihnen kurzzeitig der Sprung über die 100-Euro-Marke. Zuletzt wurden 99,60 Euro für die Anteile bezahlt.

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Die TKMS-Rally wirkte sich auch positiv auf das Stimmungsbild in der ganzen deutschen Rüstungsbranche aus: Die Titel der Branchenwerte Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Vincorion zogen ebenfalls an. Ihre Gewinne reichten von einem Prozent im Falle von Vincorion bis zu 2,3 Prozent bei Rheinmetall.

Im laufenden Geschäftsjahr will TKMS den Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigern, was eine deutliche Erhöhung im Vergleich zur alten Spanne von 2 bis 5 Prozent bedeutet. Die operative Marge soll außerdem statt bei über 6 Prozent nun bei 6,5 Prozent. Im dritten Geschäftsquartal hatte das Unternehmen für beide Kennziffern die Erwartungen deutlich übertroffen, betonte der Citigroup-Experte Charles Armitage.

Laut dem Bernstein-Fachmann Adrien Rabier liegt der Analystenkonsens margenseitig bereits dem neuen Ziel nahe, doch für das Wachstum glaubt er an einen deutlichen Anstieg. In Erwartung einer Beschleunigung im maritimen Elektroniksegment hält der Analyst es für möglich, dass TKMS im nächsten Quartal seine mittelfristigen Ziele aufstockt.

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"Interessanterweise wurde der frühere Hinweis auf eine 'Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte' aus der mittelfristigen Prognose gestrichen", erwähnte vor diesem Hintergrund der Analyst Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB. Dies deute darauf hin, dass das Management perspektivisch von einem Wachstum ausgehe, das über der bisher genannten Steigerung um jährlich zehn Prozent liege.

Rieck erwartet für das Schlussquartal nochmals einen deutlichen Anstieg des Auftragsbestands, der sich Ende Juni schon auf gut 20 Milliarden Euro belaufen habe. Diese Zahl garantiert dem Unternehmen derzeit die Beschäftigung für etwa acht Jahre. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres war der Umsatz auf knapp 1,9 Milliarden Euro gestiegen./tih/nas/jha/

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11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.