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AKTIE IM FOKUS 2: Tui schüttelt Geschäftsaussagen mit freundlichem Markt ab

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TUI AG
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(Neu: Überschrift, aktueller Kurs und Kurstendenz, Kursentwicklung seit Jahresbeginn.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von TUI haben am Dienstag zunächst negativ aufgenommene Geschäftsaussagen mit dem freundlichen Markt abgeschüttelt. Die Titel des Reisekonzerns drehten ins Plus und notierten am Nachmittag 2,9 Prozent höher bei 6,714 Euro. Im frühen Handel hatten sie noch das am Freitag markierte Tief seit Mitte Mai getestet. Seit Jahresbeginn steht indes ein Wertverlust von rund einem Viertel zu Buche.

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Tui bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Ende der Krise ist bisher nicht in Sicht. Anleger blieben wohl eher im Abwartemodus, resümierte Experte Richard Clarke vom US-Analysehaus Bernstein Research./la/stk/gl/nas

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Datum Rating Analyst
10:06 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 TUI Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG

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