AKTIE IM FOKUS 2: Va-Q-Tec auf Rekordhoch - Berenberg optimistisch

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Moderna mit positiven Daten zu Corona-Impfstoff -- ENCAVIS bestätigt Prognose -- Grand City bekräftigt Ausblick -- Nordex, Tele Columbus, Dermapharm, Porsche, Wirecard im Fokus

Wirtschaft in Japan und China im Aufschwung. BioNTech kommt bei Entwicklung von Corona-Impfstoff in China voran. Walmart verkauft Mehrheit an japanischer Seiyu. Datenschutzbeschwerde gegen Apple wegen Online-Tracking. GM zieht mit Mini-Elektroauto in China an Tesla vorbei. va-Q-Tec-Aktie springt auf Rekordhoch. Aktien spanischer Banken gefragt nach Milliardenverkauf der BBVA.