DAX24.924 +0,1%Est506.259 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4200 +0,2%Nas26.624 -0,2%Bitcoin56.669 -0,9%Euro1,1604 +0,1%Öl80,15 -3,9%Gold4.325 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- US-Börsen uneins -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Nächste Rüstungsallianz voraus? GM offenbar in Gesprächen mit Lockheed Martin - Aktien in Grün Nächste Rüstungsallianz voraus? GM offenbar in Gesprächen mit Lockheed Martin - Aktien in Grün
Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO? Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Weltraum-Konzern SpaceX teurer als Amazon und Microsoft

16.06.26 16:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
322,65 EUR 5,25 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
214,20 EUR 1,50 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
339,50 EUR -5,40 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
180,32 EUR -2,18 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
181,64 EUR 16,44 EUR 9,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.623,5 PKT -60,4 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen

(neu: Aktuelle Kurse und Marktwerte, Übernahme von Cursor)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug der SpaceX-Aktien (SpaceX) ist am Dienstag weitergegangen. Zuletzt legten sie gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der US-Technologiebörse Nasdaq um mehr als elf Prozent auf 214,19 US-Dollar zu.

Damit schuf der Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk schon an seinem dritten Handelstag eine historisch beispiellose Wertsteigerung um gut eine Billion Dollar seit der Erstnotiz. Und das Vermögen von Musk - dem ersten echten Billionär der modernen Menschheitsgeschichte - ist nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg schon nach den ersten zwei SpaceX-Handelstagen auf knapp 1,3 Billionen Dollar gestiegen.

Für weiteren Auftrieb sorgte am Dienstag die Nachricht, dass SpaceX offiziell die Übernahme des KI-Spezialisten Cursor besiegelt hat. Der Kauf des Start-ups für KI-Programmierung ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen in seinen Bemühungen, zu seinen Konkurrenten im Bereich der Programmierwerkzeuge aufzuschließen.

Zwischenzeitlich waren die Aktien von SpaceX um gut 17 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen Dollar erreicht. Damit überholte der Konzern beim Börsenwert den Handels- und Technologieriesen Amazon um rund 300 Milliarden Dollar und den Softwaregiganten Microsoft um circa 20 Milliarden Dollar.

Zumindest vorerst noch in einer anderen Liga spielen die absoluten Schwergewichte. Der KI-Chip-Hersteller NVIDIA als Platzhirsch ist mehr als fünf Billionen Dollar wert. Dahinter folgen der Google-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit zuletzt 4,5 Billionen und Apple mit 4,4 Billionen Dollar.

Doch gerade die Kursentwicklung der Nvidia-Aktien in den vergangenen zwei Jahren ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich der Aufstieg eines Unternehmens vollziehen kann. Lange war Nvidia vor allem Computerspiel-Freaks wegen seiner schnellen Grafikkarten-Prozessoren ein Begriff. Doch dann sorgte der Boom um Künstliche Intelligenz (KI) und große Sprachmodelle wie den Chatbot ChatGPT, die sich besonders gut mit leistungsfähigen Prozessoren wie denen von Nvidia trainieren lassen, für eine Kursvervielfachung.

Marktexperte Stephen Innes sprach mit Blick auf SpaceX von "der mit Abstand interessantesten Aktie", die er jemals gehandelt und über die er geschrieben habe. Denn der Börsengang habe es geschafft, "alle modernen Marktbeschleuniger an dieselbe Rakete zu schnallen", unter anderem die Begeisterung der Privatanleger, die Knappheit des Streubesitzes und den "Elon-Bewertungsaufschlag".

Im Vorfeld des Börsengangs hatten gut gelaufene Technologiewerte wie etwa Halbleiteraktien zeitweise unter Sorgen gelitten, ein so großer Börsengang wie der von SpaceX könnte massiv Liquidität aus der Branche abziehen. Daten von Vanda Research zufolge haben Privatanleger an den ersten zwei SpaceX-Handelstagen ebenso viele Titel des Börsenneulings gekauft wie in der vergangenen Woche am gesamten US-Aktienmarkt. Damit scheint zudem der Weg für die noch ausstehenden Börsengänge der KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic geebnet.

Laut einer Erklärung vom Montag hat SpaceX die Mehrzuteilungsoption des Börsengangs ausgeübt, die es den Konsortialbanken ermöglicht, weitere Aktien zu verkaufen. Max Gokhman, Senior Vice President bei Franklin Templeton Investment Solutions, zeigte sich nicht überrascht von der hohen Nachfrage. Denn es habe viele Investoren und hier insbesondere Privatanleger gegeben, die anfangs nicht zum Zug gekommen seien./la/men

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
04.05.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen