AKTIE IM FOKUS 2: Zahlen von T-Mobile US heben Deutsche Telekom

(neu: Kurs von T-Mobile US nach US-Börsenstart, aktualisierter Deutsche-Telekom-Kurs)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Neukundenzahlen der US-Tochter T-Mobile US haben am Mittwoch den Kurs der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) ins Plus befördert. Lagen die Aktien kurz vor Veröffentlichung der Zahlen noch leicht im Minus, so stiegen sie zuletzt um 3 Prozent auf 31,69 Euro und erreichten den höchsten Stand seit 2001. Die Aktien von T-Mobile US zogen in New York um 7,4 Prozent an.

Mit unter dem Strich gut 2 Millionen Neukunden im vierten Quartal übertraf der Mobilfunkanbieter die Markterwartung von gut 1,6 Millionen recht deutlich. Im laufenden Jahr will das Unternehmen im Segment Postpaid mit nachträglicher Rechnungslegung 5,5 bis 6 Millionen Netto-Neukunden gewinnen. Damit liegt er ebenfalls über dem Marktkonsens von 5,2 Millionen Neukunden./bek/jha/gl/he