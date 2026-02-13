DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 +0,1%Nas22.624 -1,1%Bitcoin55.499 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl72,48 +2,2%Gold5.235 +1,1%
AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero nach Zahlen und Schwankungen doch im Minus

27.02.26 18:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,27 EUR -0,50 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31.560,3 PKT 107,7 PKT 0,34%
Charts|News|Analysen

(neu: Minus letztlich wieder etwas größer, Telefonkonferenz, JPMorgan)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen relativ stark geschwankt. Wurde das Minus bis zum frühen Nachmittag noch auf mehr als 8 Prozent ausgeweitet, konnte es zwischenzeitlich aufgeholt werden. Am Ende stand dann aber wieder ein Abschlag von 4,4 Prozent auf der Kurstafel, der die Titel zum Schlusslicht im MDax machte. Der Kurs blieb unter der zuletzt umkämpften 20-Euro-Marke.

Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenlieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays.

Monique Pollard von Citigroup sprach auch von einem enttäuschenden Zwischenbericht. Sie erwähnte noch, dass es von den Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben habe, was aber auch nicht groß überrasche. Sie erwartet diesen erst mit dem Jahresbericht Ende März.

Im Fokus stand im Tagesverlauf auch eine Telefonkonferenz des Unternehmens. Der JPMorgan-Experte Marcus Diebel berichtete davon mit einem ermutigenden Fazit. Er attestierte dem Essenlieferdienst eine weiterhin starke Geschäftsdynamik, betonte aber, mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen seien derzeit der wichtigste Kurstreiber.

Die Aktien des Essenlieferdienstes sind schon länger von anderen Einflüssen geprägt als der Entwicklung des Tagesgeschäfts. Zuletzt belastete ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien, doch in der Zeit davor war Fantasie dafür aufgekommen, dass einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

Das Unternehmen selbst hatte im Dezember in einem Brief an die Aktionäre seine Unzufriedenheit mit der Aktienbewertung betont und die Prüfung strategischer Optionen zugesagt. Davor schon hatte eine Gruppe institutioneller Anleger angefangen, Druck auf das Management auszuüben./ajx/la/jha/tih/he

