AKTIE IM FOKUS 3: Deutsche-Bank-Studie treibt Carl Zeiss Meditec auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat am Montag die Aktien von Carl Zeiss Meditec auf ein weiteres Rekordhoch katapultiert. Nachdem die Papiere des Medizintechnik-Konzerns am Freitag nach wie erwartet ausgefallenen endgültigen Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten, haben sie das Minus nun mehr als wettgemacht.

Am späteren Nachmittag stiegen die Papiere mit 114,70 Euro auf den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte und toppten so das bisherige Hoch von Ende November. Mit einem Plus von 10,86 Prozent auf 114,30 Euro schlossen sie im leicht steigenden MDAX letztlich nur knapp darunter.

Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank erwartet aufgrund einer Reihe von Produkteinführungen und Marktzulassungen in den USA und China in den kommenden drei bis vier Jahren weiteres starkes Wachstum. Zudem werde die Gewinnkraft am Markt unterschätzt, schrieb er und riet dazu, die Aktie nach ihrem kräftigen Rücksetzer am Freitag nun zu kaufen. Fortlaufend hohe Investitionen würden durch einen zunehmend größer werdenden Anteil an wiederkehrenden Umsätzen mehr als wettgemacht.

Am Freitag hatten im Zuge der vorgelegten endgültigen Quartalszahlen Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am Markt hatte es zudem geheißen, die Margenziele für das aktuelle Geschäftsjahr und auch auf mittlere Sicht hätten enttäuscht.

Die Carl-Zeiss-Aktien laufen seit Jahren stark, insbesondere seit 2017. Der Aktienkurs hat sich seitdem mehr als verdreifacht. Allein im laufenden Jahr liegt das Kursplus bei 67 Prozent, womit die Aktien zu den Favoriten im MDax gehören und hier an achter Stelle hinter beispielsweise Dialog Semiconductor, Zalando oder Cancom (CANCOM SE) rangieren./ck/ajx/jha/ck/fba

