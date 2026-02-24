DAX25.165 +0,7%Est506.171 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +5,9%Nas23.103 +1,1%Bitcoin57.550 +5,8%Euro1,1803 +0,2%Öl70,82 -0,6%Gold5.203 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Nordex A0D655 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Microsoft-Gründer Bill Gates gesteht offenbar Affären und Fehler im Umgang mit Epstein Microsoft-Gründer Bill Gates gesteht offenbar Affären und Fehler im Umgang mit Epstein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 3: Fresenius ins Plus gedreht - Chartbild schnell korrigiert

25.02.26 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
51,18 EUR 0,82 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs ins Plus gedreht, zurück über Indikatorlinien, weitere Experten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Fresenius (Fresenius SECo) haben sich am Mittwoch nicht nachhaltig an durchwachsenen Quartalszahlen und einem ebenfalls durchwachsenen Ausblick gestört. Am Nachmittag waren die Papiere des Gesundheitskonzerns mit zuletzt zwei Prozent ins Plus gedreht, nachdem sie im frühen Handel noch bis zu 4,4 Prozent im Minus lagen. Mit dem Fresenius-Dreh konnte auch der Leitindex DAX seine Gewinne ausbauen.

Wer­bung

Fresenius sei am Tag der Vorlage von Quartalszahlen normalerweise gut für eine positive Überraschung, sagte ein Händler. Aber dieses Mal müsse man wohl eher besorgt sein, hieß es noch am Morgen in einer ersten Börsianerstimme. Bereits am Vortag hatten die Aktien des Klinikbetreibers und Medizintechnikunternehmens deutlich nachgegeben im Zuge eines schwachen Ausblicks des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St), an dem Fresenius beteiligt ist.

Charttechnisch trübte sich das Bild zunächst ein, indem die Papiere unter gleich drei kurz- bis mittelfristig relevante Indikatorlinien rutschten. Diese Scharte konnte jedoch ausgewetzt werden, denn durch den Dreh ins Plus, der am Nachmittag gelang, konnten sie wieder über den 21-, 50- und 100-Tage-Linien zurückkehren. Mit zuletzt 51,26 Euro blieb der Kurs in Reichweite des Hochs seit 2018, das vor einigen Tagen mit knapp 53 Euro markiert worden war.

Für Analyst Graham Doyle von der UBS sind die von Fresenius präsentierten Quartalszahlen in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend. Sven Kürten von der DZ Bank sah in letzterem den "Knackpunkt", da das Margenziel auf den ersten Blick enttäuschend sei. In seiner Studie, die zur Mittagszeit veröffentlicht wurde, bewertete er dies aber "als nicht dramatisch".

Wer­bung

Die Hauptabweichung kommt laut Kürten durch höhere Kosten auf Konzernebene, die durch verstärkte Investitionen in Digitalisierung und neue Produktinnovationen bedingt seien. Er betonte außerdem die Rolle der Medizintochter Kabi als Wachstumsmotor. Ins Bild passe der mittelfristige Zielmargenkorridor, der für Kabi auf 17 bis 19 Prozent angehoben wurde./ajx/tih/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
13:21Fresenius SECo KaufenDZ BANK
11:06Fresenius SECo BuyUBS AG
09:46Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
09:31Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:11Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:21Fresenius SECo KaufenDZ BANK
11:06Fresenius SECo BuyUBS AG
09:46Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
09:11Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:31Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen