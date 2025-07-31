AKTIE IM FOKUS 3: Pernod-Ricard-Gewinne schwinden - EuroStoxx-Verbleib möglich
Werte in diesem Artikel
(neu: Kursgewinne fast verflogen, Bernstein-Kommentar)
PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Pernod Ricard haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen an Schwung verloren. Zunächst hatten sie am Vormittag ihre jüngste Erholung mit deutlichen Kursgewinnen fortgesetzt, nachdem die Zahlen die Hoffnungen vieler Anleger auf eine perspektivische Geschäftserholung untermauert hatten.
Mit 107,45 Euro waren sie nach der ersten Handelsstunde auf den höchsten Stand seit Anfang Februar geklettert, womit die Kurserholung seit diesem Sommer zunächst weiter Konturen annahm. Doch dann ließ der Schwung mächtig nach, indem das Plus von 8,5 Prozent in der Spitze auf zuletzt nur noch 0,7 Prozent schrumpfte. Die Aktie blieb aber über der aktuell noch abfallenden 200-Tage-Linie, die im Chart den langfristigen Trend beschreibt.
Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller zwar belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist. Dem Unternehmen zufolge dürfte die Nachfrage in der zweiten Hälfte des neuen Geschäftsjahres wieder anziehen, da Handelsbeschränkungen in Schlüsselmärkten wie China nachließen.
Pernod Ricard galt bislang als einer der Kandidaten für einen Abstieg aus dem EuroStoxx 50 im September, wie Index-Experte Pankaj Gupta von JPMorgan erst vor zwei Tagen schrieb. Wirklich sicher sei dies allerdings noch nicht. Mit dem aktuellen Kursanstieg könnten nun die Chancen auf einen Verbleib im Eurozonen-Leitindex steigen.
Trevor Stirling von Bernstein Research hob in seinem ersten Kommentar auch solide Finanzkennziffern hervor, betonte zugleich aber, dass der Ausblick des Spirituosenkonzerns auf einen schwachen Auftakt in das neue Geschäftsjahr schließen lasse. Pernord Ricard selbst sieht in dem neuen Geschäftsjahr ein "Übergangsjahr" und erwartet, dass die Erlöse im ersten Quartal weiter zurückgehen./ajx/mis/tih/stk
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:36
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|15:06
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:36
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|10:36
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
