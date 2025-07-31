DAX24.050 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.481 -0,2%Nas21.661 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

AKTIE IM FOKUS 3: Pernod-Ricard-Gewinne schwinden - EuroStoxx-Verbleib möglich

28.08.25 17:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pernod Ricard S.A.
100,75 EUR 2,11 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.397,9 PKT 4,8 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

(neu: Kursgewinne fast verflogen, Bernstein-Kommentar)

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Pernod Ricard haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen an Schwung verloren. Zunächst hatten sie am Vormittag ihre jüngste Erholung mit deutlichen Kursgewinnen fortgesetzt, nachdem die Zahlen die Hoffnungen vieler Anleger auf eine perspektivische Geschäftserholung untermauert hatten.

Wer­bung

Mit 107,45 Euro waren sie nach der ersten Handelsstunde auf den höchsten Stand seit Anfang Februar geklettert, womit die Kurserholung seit diesem Sommer zunächst weiter Konturen annahm. Doch dann ließ der Schwung mächtig nach, indem das Plus von 8,5 Prozent in der Spitze auf zuletzt nur noch 0,7 Prozent schrumpfte. Die Aktie blieb aber über der aktuell noch abfallenden 200-Tage-Linie, die im Chart den langfristigen Trend beschreibt.

Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller zwar belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist. Dem Unternehmen zufolge dürfte die Nachfrage in der zweiten Hälfte des neuen Geschäftsjahres wieder anziehen, da Handelsbeschränkungen in Schlüsselmärkten wie China nachließen.

Pernod Ricard galt bislang als einer der Kandidaten für einen Abstieg aus dem EuroStoxx 50 im September, wie Index-Experte Pankaj Gupta von JPMorgan erst vor zwei Tagen schrieb. Wirklich sicher sei dies allerdings noch nicht. Mit dem aktuellen Kursanstieg könnten nun die Chancen auf einen Verbleib im Eurozonen-Leitindex steigen.

Wer­bung

Trevor Stirling von Bernstein Research hob in seinem ersten Kommentar auch solide Finanzkennziffern hervor, betonte zugleich aber, dass der Ausblick des Spirituosenkonzerns auf einen schwachen Auftakt in das neue Geschäftsjahr schließen lasse. Pernord Ricard selbst sieht in dem neuen Geschäftsjahr ein "Übergangsjahr" und erwartet, dass die Erlöse im ersten Quartal weiter zurückgehen./ajx/mis/tih/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pernod Ricard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pernod Ricard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

DatumRatingAnalyst
16:36Pernod Ricard OutperformBernstein Research
15:06Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
14:46Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
10:36Pernod Ricard NeutralUBS AG
10:36Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:36Pernod Ricard OutperformBernstein Research
10:36Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
08.07.2025Pernod Ricard BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.07.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15:06Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
14:46Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
10:36Pernod Ricard NeutralUBS AG
10:36Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Pernod Ricard NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.04.2025Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
20.12.2024Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
27.11.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
18.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
17.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pernod Ricard S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen