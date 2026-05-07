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AKTIE IM FOKUS 3: Rheinmetall auf Tief seit über einem Jahr nach Analystenkritik

08.05.26 18:41 Uhr
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(neu: Kursentwicklung, Renk und Hensoldt im MDax)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Freitag nach Analystenkritik auf das tiefste Niveau seit April 2025 abgesackt. Mit 1.218 Euro rutschen die Anteile des Rüstungskonzerns unter die runde Marke von 1.300 Euro und weiteten ihre Vortagesverluste um gut neun Prozent aus. Im vergangenen Oktober hatten sie noch einen Höchststand von 2.008 Euro erreicht, haben seither aber trotz unverändert positiver Aussichten für die Branche um mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Besonders schwer wog, dass der Analyst und bisherige Optimist David Perry von JPMorgan am Donnerstagabend zunächst die Segel gestrichen und seine "Outperform"-Empfehlung aufgegeben hat. Bisher hatte er noch in jedem Rückschlag eine Einstiegschance gesehen. Aber auch Adrien Rabier von Bernstein Research stellte die Anleger auf eine "Verlängerung des Bärenszenarios" ein. Eine Trendwende müsse von einem Umsatzschub kommen, aber der verzögere sich.

Während Rabier aber noch grundsätzlich optimistisch bleibt mit einem Kursziel von 2.050 Euro, stutzte Perry sein Ziel auf 1.500 Euro herunter. Beide Experten liegen damit zwar klar über Marktniveau, aber entscheidend war der Tenor ihrer Analysen.

Perry sieht für Rheinmetall Schwierigkeiten, die eigenen Wachstumsambitionen zu erfüllen - viermal in den letzten sechs Monaten habe man die Markterwartungen verfehlt. Perry hält also eher sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich als steigende und kappte seine eigenen bis 2030 um bis zu 5 Prozent. Zudem begännen einige Investoren sogar am Produktportfolio von Rheinmetall zu zweifeln. Er teile diese Sorgen zwar nicht, sie könnten eine Neubewertung der Aktien zunächst aber verhindern.

Auch andere Rüstungswerte gerieten in den Sog von Rheinmetall. So sackten RENK als Schlusslicht im MDAX der mittelgroßen Werte um mehr als sechs Prozent ab. HENSOLDT büßten fast sechs Prozent ein./ag/mis/stk/ajx/mis/la/men

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08:01Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14:21Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
13:36Rheinmetall BuyUBS AG
08:01Rheinmetall OutperformBernstein Research
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
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14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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