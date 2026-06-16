DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 -1,4%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.865 -1,1%Euro1,1503 -0,9%Öl78,75 -0,7%Gold4.258 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- US-Leitzins unverändert -- BMW kappt Prognose -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom
Schwankungen im Griff? Volatilitäts-Targeting macht ETFs beweglicher Schwankungen im Griff? Volatilitäts-Targeting macht ETFs beweglicher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 3: SpaceX sinken erstmals nach fulminantem Börsen-Debüt

17.06.26 22:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
316,25 EUR -5,15 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
206,55 EUR -5,65 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
329,00 EUR -10,05 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
178,00 EUR -1,00 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
165,56 EUR -6,44 EUR -3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.021,7 PKT -354,7 PKT -1,34%
Charts|News|Analysen

(neu: Schlusskurse und Börsenbewertungen.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug von SpaceX nach dem Rekord-Börsengang am Freitag ist erst einmal gestoppt. Die Papiere des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk rutschten im Handelsverlauf am Mittwoch ins Minus und büßten letztlich fünf Prozent auf 191,82 US-Dollar ein. Zwischenzeitlich war es für die Papiere um mehr als 7 Prozent nach unten gegangen.

Damit beendeten die SpaceX-Aktien erst einmal ihre Gewinnserie, die den Kurs in der Spitze um gut zwei Drittel über den Ausgabepreis von 135 Dollar getrieben hatte. Michael Monaghan, Partner und Portfoliomanager bei der Risikokapitalgesellschaft Founder Funds, wollte die Kursentwicklung am Mittwoch deshalb auch nicht überbewerten: "Kurz gesagt: Ich halte das bisher nur für Aufregung um nichts. Sollten wir einen Tag mit starken Kursverlusten erleben, wäre das meiner Meinung nach eine ganz andere Diskussion."

Ein Teil der starken Kursschwankungen bei den SpaceX-Aktien lässt sich auf den geringen Streubesitz zurückführen. Denn nur ein relativ kleiner Teil der Papiere steht für den Handel zur Verfügung. Da die Sperrfristen, die Insider am Verkauf hindern, in den kommenden Monaten auslaufen, könnte dies zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Anteilsscheine ausüben.

Damit bringt SpaceX zum Handelsschluss 2,5 Billionen Dollar auf die Waage und liegt so in puncto Marktkapitalisierung zwar wieder hinter dem Handels- und Technologieriesen Amazon. Dennoch ist SpaceX nun immerhin das weltweit sechstwertvollste Unternehmen. Am Vortag hatte das Raumfahrt- und KI-Unternehmen zwischenzeitlich sogar den Softwaregiganten Microsoft überflügelt.

Weiter die Nase vorn haben die absoluten Schwergewichte der Tech-Branche. Der KI-Chip-Hersteller NVIDIA als Platzhirsch ist fünf Billionen Dollar wert. Dahinter folgen der Google-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit 4,4 Billionen und Apple mit 4,3 Billionen Dollar.

Derweil könnte SpaceX bereits in den kommenden Wochen in die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq aufgenommen werden, die jüngst ihre Regeln für sehr große Unternehmen geändert hatte. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Derweil hält der Index-Anbieter Standard & Poor's (S&P) an seinen Regeln fest, die einer schnellen Aufnahme etwa in den marktbreiten S&P 500 im Weg stehen./la/men

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu SpaceX

DatumMeistgelesen