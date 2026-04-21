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AKTIE IM FOKUS: ABB legen nach starken Zahlen deutlich zu

22.04.26 09:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76,80 CHF 2,60 CHF 3,50%
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276,70 EUR 8,15 EUR 3,03%
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244,25 EUR 5,55 EUR 2,33%
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) haben am Mittwoch im frühen Geschäft kräftig zugelegt. Die am Morgen vorgelegten Quartalszahlen waren deutlich besser aus als erwartet ausgefallen, worauf die Aktie um 5,2 Prozent kletterte. Sie setzte damit ihren Höhenflug fort und markierte neue Rekordhochs. Auch andere Aktien aus dem Segment wie Siemens und Schneider Electric verzeichneten Gewinne.

Die Stärke des Auftragseingangs war laut Analysten der zentrale Kurstreiber -die Aufträge im Segment Rechenzentren waren dreistellig gestiegen. Für die UBS hatte das Unternehmen aber auch insgesamt stark abgeschnitten. Für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hatte ABB "einmal mehr sein außerordentliches Momentum bestätigt".

Auch die erhöhte Prognose sorgte für Zuversicht. Damit dürften die Erwartungen der Analysten laut Vontobel im unteren einstelligen Bereich hochgeschraubt werden. Beachtlich sei dies auch, weil ABB meist vorsichtige Prognosen veröffentliche, merkte die ZKB an./ls/cf/hr/AWP/mf/stk

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09:56ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
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10.04.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:56ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
09:41ABB (Asea Brown Boveri) HoldJefferies & Company Inc.
09:31ABB (Asea Brown Boveri) Market-PerformBernstein Research
13.04.2026ABB (Asea Brown Boveri) Equal WeightBarclays Capital
10.04.2026ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
02.02.2026ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
30.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
06.01.2026ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
19.11.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

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