AKTIE IM FOKUS: Adidas enttäuscht mit Prognose - Kurs fällt auf Dreijahrestief

04.03.26 10:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
136,35 EUR -12,85 EUR -8,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Prognosen von adidas für das laufende Jahr haben den Aktienkurs am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit drei Jahren fallen lassen. Im Tief ging es um fast acht Prozent auf knapp unter 136 Euro abwärts. Die Papiere avancierten damit zum abgeschlagenen Schlusslicht im Dax. Seit Ende 2025 sackte der Kurs damit um rund ein Fünftel ab.

Wer­bung

Der Hersteller von Sportbekleidung rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro. Dem steht eine Konsensschätzung von Analysten von rund 2,7 Milliarden Euro gegenüber.

Analystin Monique Pollard von der Citigroup hatte sogar mit einem operativen Gewinn von drei Milliarden Euro gerechnet. Die Zielvorgaben des Managements für dieses Jahr implizierten eine operative Marge von 8,6 Prozent, womit das Unternehmen hinter den eigenen mittelfristigen Zielen zurückbleibe. "Das dürfte die anhaltende Vorsicht des Managements widerspiegeln", vermutete die Expertin.

Die Erwartungen an der Börse an Adidas sind in den vergangenen zwölf Monaten drastisch gesunken. Im Februar vergangenen Jahres erreichte der Kurs ein Hoch bei über 260 Euro. Anschließend ging es unter erheblichen Schwankungen immer weiter abwärts. Mit den jüngsten Verlusten hat sich der Börsenwert des Dax-Konzerns vom genannten Hoch nahezu halbiert auf weniger als 25 Milliarden Euro.

Wer­bung

Auch die Vertragsverlängerung des Norwegers Bjørn Gulden als Vorstandsvorsitzender bis 2030 konnte dem Kurs der Aktie am Mittwoch nicht helfen. Der Verbleib Guldens bei Adidas dürfte die Aktionäre zwar erfreuen, schrieb James Grzinic von der Investmentbank Jefferies. Die Profitabilität des Unternehmens bleibe aber ein Grund für Diskussionen./bek/nas/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

