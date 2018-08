AKTIE IM FOKUS: Adidas kratzen am Rekordhoch vom April

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von adidas sind am Freitag bis fast an ihr Rekordhoch bei 215,50 Euro herangelaufen. Zuletzt kosteten die Papiere der Herzogenauracher mit 214,50 Euro 1,2 Prozent mehr als am Vortag.

Adidas zählt zu den Unternehmen, denen die Experten von Warburg Research in einer aktuellen Studie nach der Berichtssaison der ersten sechs Monate für das Gesamtjahr eine positive Überraschung zutrauen.

Die Analysten sind ohnehin mehrheitlich optimistisch, wie der Blick auf den dpa-AFX Analyser zeigt. Sie empfehlen die Aktie überwiegend zum Kauf mit Kurszielen von bis zu 260 Euro./ag/she

