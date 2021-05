AKTIE IM FOKUS: Adidas sehr fest - Berichte über Reebok-Offerte

Aktien in diesem Artikel adidas 288,05 EUR

1,11% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Adidas-Aktien (adidas) haben am Freitag mit plus 1,4 Prozent die Dax-Werte (DAX 30) angeführt. Mit in der Spitze 290 Euro erreichten sie zuvor ein Hoch seit Mitte März. Den Dividendenabschlag vom Vortag von drei Euro je Papier haben sie längst wieder aufgeholt.

Ein Händler verwies am Morgen auf einen Pressebericht, wonach die Unternehmen von Authentic Brands und Wolverine World Wide offenbar eine gemeinsame Offerte für die US-Marke Reebok planen in Höhe von etwas mehr als einer Milliarde US-Dollar. Eine Milliarde sei der Preis, den der deutsche Sportartikelhersteller für Reebok sich erhoffe, ergänzte der Händler./ajx/jha/