AKTIE IM FOKUS: Adidas vorbörslich stark - Geschäftsentwicklung überzeugt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die adidas-Papiere (adidas) könnten am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wegen starker Eckdaten zu einer Stütze werden. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zog der Kurs im Xetra-Schlussvergleich um 4,4 Prozent an. Damit steuern sie auf ein Hoch seit Februar 2022 zu, das sie über 236,30 Euro erreichen würden. Der Sportartikelkonzern ist für die JPMorgan-Analystin Olivia Townsend der "MVP" der Branche, also der wertvollste Spieler, nimmt sie Referenz am Profisport. Die Aktien von Puma (PUMA SE) legten im Schlepptau vorbörslich um gut zwei Prozent zu.

Nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal hatte Adidas die Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht. Laut Händlern kommt dies zwar nicht ganz überraschend. Aber JPMorgan-Expertin Townsend erwähnte in ihrer Studie, dass der Ausblick stärker angehoben worden sei als zu diesem Zeitpunkt des Jahres gedacht. Nach einem starken zweiten Quartal geht sie davon aus, dass die neuen Zielsetzungen noch konservativ sind. Die Zahlen seien ein Beleg für die Stärke der Markendynamik und erfolgreiche strategische Veränderungen.

Zudem hatten die Adidas-Papiere, wie andere Modetitel auch, tags zuvor unter einem tristeren Gewinnausblick von HUGO BOSS gelitten. Dieser hatte Sorgen mit Blick auf die Branche genährt. Entsprechend dürften die aktuellen Zahlen von Adidas nun für Erleichterung bei den Aktionären des Unternehmens sorgen./tih/mis