AKTIE IM FOKUS: Air France-KLM unter Druck - schwache Zahlen belasten

Werte in diesem Artikel

PARIS (dpa-AFX) - Im frühen Handel am Donnerstag sind Aktien von Air France-KLM unter Druck geraten. Zuletzt fiel die volatile Aktie um 8,2 Prozent. Sie sackte damit nach vorübergehenden Erholungsansätzen wieder in den Bereich der Mehrjahrestiefs aus dem November um 10,50 Euro ab. Die Fluggesellschaft war im vierten Quartal in die Verlustzone gerutscht.

Die Analysten von Davy Research bezeichneten die Zahlen als schwach. Der operative Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr sei enttäuschend ausgefallen. Bei der Deutschen Bank verwiesen die Analysten auch auf die enttäuschende Entwicklung der freien Mittel. Als positiv hoben sie unterdessen die Angaben zu den Treibstoffpreisen hervor. Die Bewertung der Aktie sei zudem günstig./mf/men