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AKTIE IM FOKUS: Air Liquide profitieren von Berichten über Elliott-Einstieg

Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
173.88 EUR 3.80 EUR 2.23 %
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Air Products and Chemicals Inc.
264.40 EUR -0.50 EUR -0.19 %
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419.80 EUR -2.40 EUR -0.57 %
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Air Liquide haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit zuletzt zeitweise gut 4 Prozent Kursplus liefen sie ihren seit April vorherrschenden Korrekturtrend an und testeten obendrein die 100-Tage-Durchschnittslinie, die als mittelfristiger Trendindikator gilt. Knacken konnten sie den Korrekturtrend aber zunächst nicht.

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Die Aktie reagierte positiv auf Presseberichte, wonach der aktivistische Investor Elliott Kreisen zufolge eine Beteiligung an dem Industriegase-Konzern erworben hat und das Management dazu dränge, die Margen zu verbessern.

Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, so Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen.

Air Liquide ist neben Linde und Air Products & Chemicals (Air Products and Chemicals) einer der drei wichtigsten Anbieter von Industriegasen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 100 Milliarden Euro./err/ag/stk

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DatumRatingAnalyst
19.08.26 Linde Outperform Bernstein Research
06.08.26 Linde Halten DZ BANK
05.08.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Linde Buy UBS AG
03.08.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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