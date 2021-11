AKTIE IM FOKUS: Airbus an Dax-Spitze mit hohem Plus - Dubai Airshow läuft gut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über einen Großauftrag auf der Dubai Airshow hat die Aktien von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) am Montag mit kräftigen Kursgewinnen auf den ersten Platz im Dax (DAX 40) gebracht. Zuletzt gewannen die Anteile des Flugzeugbauers knapp zwei Prozent auf 114,36 Euro, womit sie allerdings in ihrer seit Juli laufenden Seitwärtsphase bleiben.

Indigo Partners habe 255 Flugzeuge vom Typ A321neo bestellt, hatte Airbus am Sonntag mitgeteilt. Zu Indigo Partners gehören die ungarische Wizz Air, die US-Gesellschaft Frontier (Frontier Airlines), die mexikanische Volaris und die in Chile und Argentinien beheimatete JetSmart.

Analystin Celine Fornaro von der Schweizer Großbank UBS beließ nach dem Auftragsgewinn ihre Einstufung auf "Buy". Sie verwies zudem auf die jüngsten Auslieferungstrends, die ermutigend seien. Die Papiere hält sie für weiter attraktiv bewertet. Ihr Kursziel von 135,50 Euro signalisiert denn auch Spielraum nach oben.

Die Aufträge, die Airbus in den vergangenen Wochen erhalten habe, seien auch ein Anzeichen für die Normalisierung der Weltwirtschaft, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Trotz wieder rasant steigender Corona-Infektionszahlen normalisiere sich der weltweite Flugverkehr./ajx/jha/