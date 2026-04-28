DAX23.987 -0,1%Est505.818 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +2,6%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.924 +1,2%Euro1,1700 -0,1%Öl114,9 +3,2%Gold4.571 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen
GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Airbus mit Kursplus - Anleger honorieren bestätigten Ausblick

29.04.26 11:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
168,68 EUR 4,34 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus (Airbus SE) haben am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Flugzeugbauers zugelegt. Mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent auf 168,70 Euro gehörten sie zu den Top-Werten im DAX.

Knappe Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney brockten dem Luftfahrtkonzern einen schwachen Start ins Jahr 2026 ein. Umsatz, Gewinn und Flugzeugauslieferungen gingen zurück. Dennoch will Chef Guillaume Faury 2026 so viele Flieger ausliefern wie nie zuvor und registriert trotz des Iran-Kriegs bisher keine Abbestellungen.

Das erste Quartal sei mau gewesen, aber die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen der zuletzt gesunkenen Erwartungen, urteilte Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC. Er lobte die bestätigten Jahresziele und ist mittelfristig weiterhin zuversichtlich für Airbus.

In der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei die Diskrepanz zwischen Produktion und Auslieferungen im ersten Quartal plausibel erklärt worden, betonte Barclays-Expertin Milene Kerner. Die temporären Probleme seien inzwischen gelöst./edh/ajx/stk

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
09:31Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
08:01Airbus SE OverweightBarclays Capital
08:01Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08:01Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
08:01Airbus SE OverweightBarclays Capital
08:01Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
22.04.2026Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:31Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen