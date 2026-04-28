AKTIE IM FOKUS: Airbus mit Kursplus - Anleger honorieren bestätigten Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus (Airbus SE) haben am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Flugzeugbauers zugelegt. Mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent auf 168,70 Euro gehörten sie zu den Top-Werten im DAX.

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Knappe Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney brockten dem Luftfahrtkonzern einen schwachen Start ins Jahr 2026 ein. Umsatz, Gewinn und Flugzeugauslieferungen gingen zurück. Dennoch will Chef Guillaume Faury 2026 so viele Flieger ausliefern wie nie zuvor und registriert trotz des Iran-Kriegs bisher keine Abbestellungen.

Das erste Quartal sei mau gewesen, aber die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen der zuletzt gesunkenen Erwartungen, urteilte Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC. Er lobte die bestätigten Jahresziele und ist mittelfristig weiterhin zuversichtlich für Airbus.

In der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei die Diskrepanz zwischen Produktion und Auslieferungen im ersten Quartal plausibel erklärt worden, betonte Barclays-Expertin Milene Kerner. Die temporären Probleme seien inzwischen gelöst./edh/ajx/stk