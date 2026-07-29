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AKTIE IM FOKUS: Airbus schwach - Gewinnmitnahmen nach zuletzt guter Entwicklung

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Airbus schwach - Gewinnmitnahmen nach zuletzt guter Entwicklung Trotz Lob von Analysten für das zweite Quartal sind die Aktien von Airbus am Donnerstag schwach unterwegs. Am Nachmittag verloren sie als zweitgrößter Verlierer im DAX 2,4 Prozent auf 204,75 Euro.

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Airbus habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen, sagte ein Börsianer. Ein starker Bericht sei allerdings bereits erwartet worden, sodass die unveränderte Prognose wohl Gewinnmitnahmen auslösten, ergänzte er.

An den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresanfang steht aber nur ein Plus von 3,4 Prozent zu Buche - etwas weniger als für den Dax.

Der weltgrößte Flugzeugbauer nimmt Kurs auf seine Jahresziele. War das erste Quartal noch schwach ausgefallen, legte der Konzern im zweiten Jahresviertel kräftig zu. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mit 870 Maschinen so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen./ajx/jha/

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14:16 Airbus SE Outperform Bernstein Research
13:41 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)