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AKTIE IM FOKUS: Airbus wieder an 200-Euro-Hürde - Ziele 2029 und Aktienrückkauf

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Aktien
Airbus SE
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mittelfristziele von Airbus (Airbus SE) könnten den Aktienkurs des Flugzeugbauers am Mittwoch über die 200-Euro-Hürde treiben. Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden zuletzt 200,45 Euro bezahlt - ein Kurs drei Prozent über dem Xetra-Niveau vom Vortag. Über der runden Marke wurden die Titel zuletzt in der Frühphase des Juli gehandelt.

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Dank der starken Passagierjet-Nachfrage kündigte der Flugzeugbauer an, dass er seinen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) bis 2029 auf 12 bis 13 Milliarden Euro nach oben treiben will. Für das laufende Jahr hat Konzernchef Guillaume Faury unverändert rund 7,5 Milliarden im Auge. Außerdem sollen binnen drei Jahren Aktien im Gesamtwert von fünf Milliarden Euro zurückgekauft werden.

Laut Holger Schmidt von der DZ Bank implizieren die Mittelfristziele attraktive Wachstumsraten und eine steigende Profitabilität. George McWhirter von der Berenberg Bank sah das Gewinnziel zwar im Erwartungsrahmen, der grundlegende Ton klinge aber optimistischer. Wegen des Rückkaufpakets erhöhte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie, der bei einer sinkenden Aktienzahl höher ausfällt - und in der Folge davon sein Kursziel auf 205 Euro./tih

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09:36 Airbus SE Kaufen DZ BANK
09:21 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.