AKTIE IM FOKUS: Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für Aktien von Aixtron (AIXTRON SE) zeichnet sich am Donnerstag nach Quartalszahlen ein Erholungsversuch ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Anteilsscheine des Chipindustrieausrüsters im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent auf 34,49 Euro.
Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Auftragseingang im zweiten Quartal. Zudem untermauere der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Geschäftsbelebung.
Nach einem rasanten, vom KI-Boom getriebenen Kursanstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni ging es bis zum Vortag fast ebenso schnell bergab, und zwar um insgesamt fast 50 Prozent. Hintergrund sind Gewinnmitnahmen durch Anleger bei stark gelaufenen Aktien mit KI-Bezug. So liegt das Aixtron-Papier 2026 trotz des jüngsten Rückschlags immer noch fast 93 Prozent im Plus./mis/jha/
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|19.06.26
|AIXTRON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.