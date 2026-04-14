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AKTIE IM FOKUS: Aixtron vorbörslich erholt nach Zahlen und Prognoseanhebung

15.04.26 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron (AIXTRON SE) haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf vorläufige Geschäftszahlen und eine Prognoseanhebung reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate legten sie um 2,2 Prozent auf 35,96 Euro zu.

Dank der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal hob der Chipindustrie-Ausrüster seine Jahresziele an. Ein Händler sah die Mittelpunkte der neuen Zielspannen für Umsatz, Bruttomargen und operative Margen über den Erwartungen. Dies dürfte am Markt erst einmal positiv aufgenommen werden.

Die hohe Auftragsdynamik und der neue Ausblick könnten sich im Tagesverlauf allerdings als nicht ausreichend erweisen, um das zum Jahresauftakt schwache Margenprofil zu kompensieren, warnte er. In diesem Fall seien weitere Gewinnmitnahmen möglich. Solche hatte es bereits am Montag und Dienstag gegeben, auch weil die Investmentbank Oddo BHF ihre positive Anlageempfehlung gestrichen hatte. Begründet hatte Analyst Martin Marandon-Carlhian seine Neubewertung damit, dass die Aktie bereits einen sehr guten Geschäftsverlauf bis 2027 einpreise.

Belasten könnte zudem, dass gute Zahlen und der angehobene Quartalsausblick von Branchenprimus ASML (ASML NV) die Anleger zunächst nicht überzeugten.

Dagegen erwartet Citigroup-Experte Andrew Gardiner, dass der starke Auftragseingang in der Optoelektronik und der angehobene Umsatzausblick von Aixtron ausreichen, die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund zu drängen. Auch Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie. Diese könnte sich nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie aber in Grenzen halten, gab UBS-Expertin Madeleine Jenkins zu bedenken. Vergangene Woche hatten die Aixtron-Titel mit 38,27 Euro ein Hoch seit Anfang 2024 erreicht./gl/nas

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