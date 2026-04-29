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AKTIE IM FOKUS: Aixtron wieder im Rally-Fieber - Jüngste Schwäche überwunden

30.04.26 10:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Aixtron (AIXTRON SE) haben am Donnerstag nach Quartalszahlen mit kräftigem Zuwachs die Verluste der vergangenen Tage wettgemacht. Mit einem Plus von zeitweise 7,6 Prozent nahmen sie wieder Kurs auf den am vergangenen Freitag erreichten höchsten Stand seit 2001. Zuletzt gewannen sie noch rund 4 Prozent auf 46,45 Euro.

Die Rally hat den Aixtron-Anlegern in diesem Jahr schon einen Kursgewinn von mehr als 168 Prozent beschert. Damit sind die Titel im MDAX unangefochtener Spitzenreiter.

Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie sieht durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren längerfristig Rückenwind. Durch die starke Nachfrage in diesem Bereich lasse sich die Entwicklung von Aixtron nun bis ins Jahr 2027 hinein gut vorhersehen, kommentierten die Analysten der Citigroup./ajx/jha/

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15.04.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
15.04.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
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25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
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